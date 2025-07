Demissionair Minister-President Schoof brengt bezoek aan Stadskanaal

De dagen erna verloopt de maandag vrij warm met temperaturen rond 24 of 25 graden. Op dinsdag en woensdag is het koeler met temperaturen rond 21 graden. De kans op een regenbui blijft eigenlijk een groot deel van de week aanwezig waarbij wel de temperaturen vanaf donderdag weer aan een stijging beginnen tot rond 24 graden.

Morgen is er vrij veel bewolking met af en toe zon. De paraplu kan handig zijn om mee te nemen gezien er kans is op een regenbui. De temperatuur ligt rond de 21 graden en waait er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.

Vanochtend kunnen we nog even last hebben van lage bewolking uit de nacht. In de loop van de ochtend volgt een periode met meer zon en oogt het vriendelijk. De temperatuur ligt bij de start van deze zaterdag rond 15 graden en loopt gedurende de ochtend al vrij snel op naar boven de 20 graden. Vanmiddag volgt meer bewolking uit het noordoosten en krijgt de zon het een stuk moeilijker, ook is dan een lichte regenbui goed mogelijk, maar grote hoeveelheden vallen er niet. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 22 en 24 graden maar kan door de toename van bewolking weer iets dalen. De wind is matig en komt uit het noorden tot noordwesten.

Het bezoek onderstreept dat deze regio volop in ontwikkeling is. Hier wordt gewerkt aan kansen voor jongeren, goede verbindingen en een sterke toekomst.

Jongeren van de GAP Academy vertelden hoe zij via praktijkgericht onderwijs weer aansluiting vonden bij school en werk. Ook bereikbaarheid kwam aan bod, met aandacht voor de Nedersaksenlijn en de ontwikkeling van het stationsgebied Dideldom. Daarnaast werd stilgestaan bij Nij Begun, het programma dat werkt aan herstel en toekomstperspectief in Groningen en Noord-Drenthe.

STADSKANAAL – Woensdag bracht demissionair minister-president Dick Schoof een werkbezoek aan Stadskanaal. De regio liet zien wat hier al in beweging is gezet en hoeveel potentie er nog ligt.