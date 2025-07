Grote belangstelling voor heropening vernieuwde Stelmakerij Wever in Mussel

MUSSEL – Onder grote belangstelling is vanochtend de vernieuwde Stelmakerij Wever in Mussel officieel heropend. Hierbij waren onder anderen wethouders Egbert Hofstra en Klaas Pals van de gemeente Stadskanaal aanwezig.

Bijzonder was de aanwezigheid van twee dochters en een zoon van de familie Wever. Zij zaagden met een authentieke zaag uit de oorspronkelijke werkplaats een plank door. Daarmee werd het erfgoed van de stelmakerij letterlijk en figuurlijk werd doorgegeven aan een nieuwe generatie bezoekers. Hoogtepunt voor velen was de demonstratie van de indrukwekkende boomzaagmachine. Tijdens de heropening werden ook twee nieuwe informatieborden onthuld.

De afgelopen maanden is er intensief gewerkt aan het project ‘Behoud (im)materieel erfgoed en versterking educatie’. Daarbij is het dak van het pand vernieuwd, is de stelmakerij verduurzaamd en heeft het café een metamorfose ondergaan. Ook is de museale presentatie volledig vernieuwd en is er een educatief programma opgezet.

Het museum heeft nu ook een digitale laag gekregen met onder meer filmpjes van de machines in werking en interviews met familieleden die kind aan huis waren in de stelmakerij. Zo krijgt het verleden letterlijk een stem.

De educatieve kant van het museum is sterk uitgebreid. In de afgelopen weken kwamen al 110 basisschoolleerlingen langs voor lessen en creatieve workshops. Ze versierden plankjes, maakten houten poppetjes, maakten een aardappelkratje en leerden figuurzagen.

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het museum. Voor de gelegenheid droegen zij allemaal een nieuw overhemd met daarop ‘Stelmakerij’ geborduurd. Dankzij hun inzet en financiële steun van o.a. Leader en de gemeente Stadskanaal kon deze heropening gerealiseerd worden.

Wethouder Hofstra verwees in zijn toespraak naar het Grunneger laid: “Inzet met de wille vast as holt in plaats van stoal” , waarmee hij de kracht van vasthoudendheid en vakmanschap benadrukte.

Bezoekers kregen als aandenken een houten schaafje mee, met de symbolische boodschap: “Schaven betekent ontdoen van ruwheden, verfijnen – en dat is precies wat er in de afgelopen periode met de stelmakerij is gebeurd.”

Een monument van vakmanschap en geschiedenis

De Stelmakerij Wever is opgericht in 1903 door Berend Wever en zijn vrouw Jantje Bodewitz. Hun zonen Wubbe, Jan en Harm namen later het ambacht over. Tot 1994 werkte Jan Wever nog in het pand, waarna het lange tijd ongebruikt bleef, maar wel volledig intact.

In 2012 kochten Jan en Jeroen Wever, kleinzonen van Jan, het pand met het doel er een museum van te maken. Hun missie: het behoud van dit unieke stukje cultureel erfgoed. In de stelmakerij zijn nog altijd de originele machines, gereedschappen, mallen en aandrijvingen te bewonderen.

De Stichting Stelmakerij Wever draait volledig op vrijwilligers en biedt een unieke inkijk in hoe mensen vroeger met hun handen werkten. Bezoekers worden welkom geheten met verhalen, demonstraties én een kop koffie of thee.

Een bezoek aan dit levendige stukje historie is absoluut de moeite waard. Klik HIER voor meer informatie.

Catharina Glazenburg

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, HIER vindt u meer foto’s.