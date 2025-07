DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Vandaag vindt in het Stapelmoorer Park in Weener het “Free For All Festival 2025” plaats. Dit evenement duurt tot 01.00 uur vannacht en kan tot verkeershinder leiden meldt de politie.

Börger

In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Augustin-Straße in Börger bij een geparkeerde zwarte Mini ingebroken. Hierbij ontstond schade aan de bestuurderszijde van de wagen. Uit de auto zijn onder anderen een portemonnee met inhoud, persoonlijke documenten een bril en een sleutelbos gestolen. De schade wordt op 1.300 euro geschat.

Rond vijf uur is bij een manege aan de Tannenweg in Börger ingebroken. De daders gingen er met diverse goederen uit de opslagruimte vandoor. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Sögel 05952/93450.