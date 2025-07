Nachtvlinders betoveren bezoekers tijdens excursie in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Gisteravond vond er een bijzondere excursie plaats in de Vesting Bourtange. Van 21.00 tot 23.00 uur namen 19 enthousiaste deelnemers deel aan een leerzame en verrassende nachtvlinderavond, georganiseerd door Het Groninger Landschap.

De avond begon in het museum Terra Mora, gelegen midden in de historische vesting. Hier gaf natuurgids Theo de la Ruelle een boeiende lezing over nachtvlinders. Hij vertelde over hun levenscyclus, de planten die zij nodig hebben, en de enorme variatie aan soorten. In Nederland komen maar liefst 2.400 soorten nachtvlinders voor; aanzienlijk meer dan het aantal dagvlinders. Daarbij zijn ze allesbehalve saai of kleurloos: ze komen voor in talloze kleuren, van grijs en geel tot groen en zelfs zuurstokroze.

Na de lezing gingen de deelnemers, onder begeleiding van gidsen van Het Groninger Landschap, naar buiten. Met behulp van een lamp, een wit laken en een speciale lokstof op de bomen werden de nachtvlinders gelokt. Al snel verschenen er talloze soorten, van kleine motjes tot grotere soorten zoals de huismoeder en de witvlakvlinder.

De deelnemers keken vol verbazing naar de rijkdom van de nachtelijke natuur. De excursie toonde aan dat er ’s nachts veel meer leeft en vliegt dan men op het eerste gezicht zou denken. Ondanks dat nachtvlinders vaak als saai of onopvallend worden beschouwd, lieten ze zich deze avond van hun kleurrijkste en meest fascinerende kant zien.

De nachtvlinderavond was een geslaagde combinatie van educatie, natuurbeleving en verwondering — een waardevolle ervaring voor alle aanwezigen.

Catharina Glazenburg

Bron en foto’s: Anneke de Vries