Politie zoekt getuigen van auto-inbraken Ommelanderwijk

OMMELANDERWIJK – Afgelopen nacht is in Ommelanderwijk, met name in de “Vogelbuurt”, bij diverse auto’s ingebroken, ingeslopen of een poging tot inbraak gedaan. Alerte inwoners hebben één verdachte op heterdaad betrapt en staande gehouden; daarna overgedragen aan de politie.

Graag ontvangt de politie beeldmateriaal van bijvoorbeeld bewakingscamera’s of deurbelcamera’s. Men kan zich melden via het algemene telefoonnummer van de politie: 0900-8844 Of via https://www.meldmisdaadanoniem.nl/

Catharina Glazenburg

Bron: Peter Panneman