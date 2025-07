De eerste TT: 11 juli 1925 – Een gewaagd begin

ROLDE, BORGER, SCHOONLOO, GROLLOO – Exact 100 jaar en één dag na de allereerste TT op 11 juli 1925, keerde gisteren de motorsportgeschiedenis terug naar waar het allemaal begon: de Drentse dorpjes Rolde, Borger, Schoonloo en Grolloo. De Historische TT Parade reed opnieuw de oorspronkelijke route, niet voor snelheid, maar voor de herinnering.



Op 11 juli 1925 werd in Rolde de basis gelegd voor wat zou uitgroeien tot een van de grootste motorsportevenementen van Europa: de TT van Assen. Toen nog zonder tribunes, zonder circuit, en zonder vangrails. De race werd verreden over een openbare weg van 28,4 kilometer, door bossen, zandpaden en dorpjes.



De start en finish lagen op de Asserstraat in Rolde. De organisatie was in handen van de pas opgerichte Motorclub Assen en Omstreken. Het deelnemersveld bestond uit dappere motorrijders, waaronder Nederlandse pioniers als Piet van Wijngaarden. Duizenden toeschouwers zagen hoe de motoren over het zand en grind gierden; een waar spektakel voor die tijd.



Het evenement was een succes en vormde de aanzet tot jaarlijkse races, die vanaf 1926 op een nieuw parcours bij Assen werden verreden. In 1955 verhuisde de TT naar het speciaal gebouwde permanente circuit dat we vandaag kennen.



12 juli 2025 – Precies 100 jaar en een dag later

De parade was geen race, maar een eerbetoon. Meer dan 300 klassieke motorfietsen reden in colonne de oorspronkelijke ronde. De geur van olie, het geluid van oude motorblokken en de kleding van toen brachten het verleden tot leven.



Langs de route stonden duizenden belangstellenden, jong en oud, om de motoren te begroeten. De sfeer was feestelijk, nostalgisch en verbonden, want deze parade is niet alleen een tocht over oude wegen, het is een rit door de tijd.



De route liep nog altijd grotendeels over dezelfde wegen: Rolde – Borger – Schoonloo – Grolloo – Rolde.

In 1925 werd de weg deels afgesloten voor het verkeer; tegenwoordig is er uiteraard sprake van uitgebreide veiligheidsmaatregelen. Het was een viering van 100 jaar motorsport, maar ook van Drentse cultuur en gemeenschapszin.

Catharina Glazenburg

Bron, foto’s en video: Freddy Stötefalk