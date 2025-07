Een middag vol muziek bij benefietmiddag voor Stichting Opkikker

Vanavond en Vannacht is het droog en wisselen brede opklaringen af met bewolking. De kans dat zich mist vormt is vrij groot. De temperatuur daalt naar 13 of 14 graden en staat er maar weinig wind.

De entree was gratis, maar er kon ter plekke gedoneerd worden via een QR-code of donatiebus. Elke bijdrage gaat volledig naar Stichting Opkikker.

SELLINGEN – Vanmiddag organiseerde Stichting ALHUI een sfeervolle benefietmiddag in het Openluchttheater in Sellingen. Ondanks de wat tegenvallende opkomst, was het een geslaagde en warme middag. De volledige opbrengst komt ten goede aan Stichting Opkikker, die zich inzet om langdurig zieke kinderen en hun gezinnen een onvergetelijke dag te bezorgen .