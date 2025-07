Gewonde bij ongeval Bourtange

BOURTANGE – Bij een eenzijdig ongeval op de Vlagtwedderstraat is vanmiddag een persoon gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond kwart over twaalf. Door onbekende oorzaak botste een bestelauto tegen een boom. Hulpdiensten, waaronder brandweer Vlagtwedde, twee ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Een hond, die in de auto zat, is door de hulpdiensten opgevangen. De weg is enige tijd afgesloten geweest.

Catharina Glazenburg

Bron: 112groningen