Hulpboeren van de Spinberg verheugen zich nu al op de Truckrun in Vlagtwedde en roepen meer bijrijders op om zich aan te melden

VLAGTWEDDE – Hulpboeren van de Spinberg in Jipsinghuizen verheugen zich nu al op de Truckrun in Vlagtwedde en roepen meer bijrijders op om zich aan te melden



Zaterdag 9 augustus gaat de Week der Besten in Vlagtwedde van start en traditiegetrouw wordt gestart deze week met de populaire Truckrun.

Bij een bezoek aan de Spinberg was de spanning en vreugde al te voelen bij de “hulpboeren” die mee gaan op deze voor hen opwindende dag.

Deze dag is bedoeld om mensen met een beperking een fantastische dag te bezorgen door ze mee te nemen in een truck voor een rondrit door het noordelijk deel van de gemeente Westerwolde.

De vorige edities waren allemaal een groot succes, 2024 was er eentje met een recordaantal van 180 deelnemende trucks.

Om straks een plekje te hebben als bijrijder in één van de trucks is het wel noodzakelijk je aan te melden.



Aanmelden om als bijrijder mee te gaan kan via info@degrootsellingen.nl



Het is, net als vorig jaar, niet toegestaan om meerdere personen mee te nemen in de truck.

Alleen medisch noodzakelijke begeleiders mogen mee. Deze begeleiders moeten daarvoor een verklaring invullen. Dus je vrouw, vriendin of kind meenemen tijdens de rondrit is niet toegestaan.

Om te voorkomen dat er toch andere mensen een plekje van de bijrijder innemen krijgen de bijrijders die zich van tevoren hebben aangemeld een polsbandje.

Zo wordt voorkomen dat er bijrijders mee gaan die zich niet hebben opgegeven en een plek innemen van bijrijders die zich wel hebben opgegeven.

Heb je geen polsbandje dan is er geen plekje in de truck.



Er zal net als andere jaren worden gestart vanaf het Evenemententerrein aan de Onstwedderweg.

Daar is weer van alles te doen voor iedereen.

Kom lekker vroeg en kijk naar al die mooie trucks die vanaf 10.00 uur al binnenkomen.

Vanaf 13.00 uur kunnen de bijrijders instappen op de daarvoor bestemde opstapplekken.

Daarvoor zijn er allerlei hulpmiddelen en vrijwilligers beschikbaar die het instappen gemakkelijk maken.