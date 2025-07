DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener, Stapelmoor

Gisteren werd in Stapelmoor het Festival Free 4 All georganiseerd. Hier kwamen zo’n 3.000 bezoekers op af. Tijdens het evenement pleegde een 33-jarige man uit Friesoythe een mishandeling. De man weigerde gehoor te geven aan het bevel om te vertrekken, waarop de agenten dit bevel met geweld afdwongen. De man verzette zich en werd in hechtenis genomen. Het hele evenement verliep verder rustig en zonder incidenten.

Aschendorf

Gisteravond is om 19.38 uur achter een veeschuur aan de Zum Wehr in Aschendorf brand in een niet meer in gebruik zijnde melkstal uitgebroken. De brand werd door de brandweer van Aschendorf geblust. De melkstal raakte door de hitte fors beschadigd. Het vee in de schuur bleef ongedeerd. De schade wordt op 5.000 euro geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Meppen

Zaterdagochtend is om 3.46 uur bij een speelhal aan de Schullendamm in Meppen ingebroken. Er werden meerdere speelautomaten opengebroken en het daarin zich bevindende muntgeld meegenomen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Meppen 05931 – 9490.

Bunde

Rond tien voor één vannacht werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval op de Boensterstraße/Hauptstraße. Toen zij ter plaatse kwamen werd er niets aangetroffen. Nader onderzoek wees uit dat iemand onderweg zijn telefoon was verloren. Door de klap was de noodoproep van de iPhone in werking gesteld. De politie heeft de eigenaar van de telefoon opgespoord.

Catharina Glazenburg

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland