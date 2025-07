Leer Composteren in Voedselbos de Vreemde Eend

SELLINGEN – Op zondag 17 augustus biedt Voedselbos De Vreemde Eend in Sellingen een unieke kans om dieper in de wereld van composteren te duiken. Tijdens een praktische workshop leren deelnemers hoe ze hun eigen composthoop kunnen opbouwen tot een efficiënt, warm composterend systeem dat binnen enkele maanden vruchtbare compost oplevert.

Composteren is meer dan alleen het recyclen van tuinafval: het is een manier om de natuurlijke kringloop te sluiten en de bodem te voeden. In een tijd waarin duurzaam leven steeds belangrijker wordt, vormt kennis over composteren een waardevolle aanvulling voor iedereen met een moestuin of bloementuin. Gezonde compost draagt bij aan een rijke bodemstructuur, vitaal bodemleven en sterke, gezonde planten.

De workshop wordt verzorgd door Siemen Cox, ook wel bekend als ‘compostbode’. Sinds zijn eerste kennismaking met permacultuur in 2009 is hij gepassioneerd bezig met natuurlijke processen en bodemverbetering. Met zijn ervaring uit eerdere initiatieven richtte hij zich vanaf 2021 volledig op composteren als kern van zijn werk.

Tijdens de workshop staat het praktische aspect centraal. Siemen laat zien hoe je met een slimme aanpak, en zonder onnodig veel werk, een goed werkende composthoop opzet. Deelnemers krijgen inzicht in het belang van temperatuur, structuur en de balans tussen natte en droge materialen. Aan het eind van de dag hebben zij niet alleen de nodige kennis opgedaan, maar mogen zij ook de titel ‘compostbode’ dragen.

De workshop vindt plaats in het voedselbos De Vreemde Eend, een plek waar natuur, experiment en educatie samenkomen. Er is ruimte voor maximaal vijftien deelnemers en er wordt gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers. Iedereen neemt zelf een lunch mee.

Voor wie geïnteresseerd is in het versterken van de bodem, het hergebruiken van natuurlijke reststromen en het verdiepen in circulaire principes, biedt deze dag een leerzame en inspirerende ervaring.

Aanmelden kan via: https://drentse-alchemist.nl/product/workshop-composteren

Catharina Glazenburg

Bron: Siemen Cox