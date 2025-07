Zomerexpositie in Galerie Erika Stulp feestelijk geopend

OUDESCHANS – Onder grote belangstelling werd vanmiddag in Galerie Erika Stulp te Oudeschans de Zomerexpositie 2025 geopend. De feestelijke opening werd verricht door schrijver en uitgever Gerrit Brand, oprichter van Uitgeverij Nobelman.

De expositie toont intrigerend werk van twee kunstenaars met een geheel eigen signatuur:

Wim van der Kuip presenteert twee indrukwekkende reeksen: Nocturnes of the City en Theater of Fools – overdadig realistische schilderijen, rijk aan sfeer, detail en verhaal.

Erika Stulp toont haar expressieve werken uit de series Crying Brides, vervallen boerderijen en schuren, en het kleurrijke Meisjes op leeftijd. Emotie, kracht en kleur voeren de boventoon in haar werk.

Bijzonder programma vol beleving

Naast de schilderijen werd een korte film vertoond over Erika Stulps leven en werk, gemaakt door Wim van der Kuip. Een ander hoogtepunt waren zijn nieuwste korte filmpjes waarin geschilderde figuren haast magisch tot leven komen.

In de designkast toonde Henriëtte Wolda fijnzinnig geschilderde dieren, een charmante toevoeging aan het geheel.

Grote indruk maakte het speciaal gecomponeerde lied ‘CRYING BRIDES’, uitgevoerd door Louisa & Bert Martin. De tekst is geschreven door Wim van der Kuip; de opnames vonden plaats in de aardappelhallen van De Winter Landbouw in Oudeschans.

De expositie is vanaf nu te bezoeken in Galerie Erika Stulp, Molenweg 4, Oudeschans.

Iedereen is van harte welkom!

Openingstijden: vrijdag-zaterdag-zondag van 13.00-17.00 uur.

Catharina Gazenburg

Foto’s: Jan Glazenburg