Beleef het verhalenpad ‘Dutje’ in de Sellinger Bossen

SELLINGEN – Kom naar het Egelpad in het Sellingerbos en beleef het verhalenpad ‘Dutje’!

Het boek Dutje gaat over een vrolijke dassenfamilie. Staatsbosbeheer en de bibliotheek hebben dit boek niet zomaar gekozen: de afgelopen jaren heeft het dier zich op verschillende plekken in Westerwolde gevestigd.

Het boek gaat over Bas de das (neef van Lars). Bas moet van zijn papa en mama een dutje doen, want het is winter. De winterrust is nog lang niet voorbij, maar Bas wil geen dutje doen. Dat is toch veel te saai? Hij heeft honger en hij moet plassen. Hij wil door het hol tuimelen en buiten spelen. Dax en Door proberen Bas zo moe te maken dat hij wel in slaap moét vallen. Ze hinkelen met hem, spelen een potje voetbal en doen haasje-over. Maar of dat helpt…



Het verhaal is uitgezet langs het Egelpad in het Sellingerbos. Je loopt daar in een gebied waar ook echt dassen wonen. Misschien kun je hun sporen wel vinden. Let maar eens of je snuitputjes, dassenharen of poep kunt vinden. Volg de route en doe leuke opdrachtjes! Het Verhalenpad blijft hangen tot en met begin september.

Maak tijdens de wandeling een grappige foto van jezelf en stuur de foto naar westerwolde@biblionetgroningen.nl. Je maakt dan kans op het boek ‘Dutje’. Halverwege september krijg je bericht of je hebt gewonnen!

Bron: Lilian Zielstra

Foto’s: Biblionet

Catharina Glazenburg