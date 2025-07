Internationale belangstelling voor vierde Oertijdmarkt in Emmen

EMMEN – In Emmen vindt op zondag 27 juli voor de vierde keer de Oertijdmarkt plaats. ‘’In totaal is het al de negentiende Oertijdmarkt’’, zegt Eric van IJsseldijk uit Erm. De organisator weet de markt elk jaar weer een beetje mooier te maken en mag zich voor de komende editie verheugen op internationale belangstelling. ‘’Ja, dat is wel opvallend. We hadden altijd wel al mineralen handelaren uit Duitsland gehad bijvoorbeeld, maar dit jaar komen ze zelfs uit Oostenrijk en Italië. De Oertijdmarkt heeft een goede naam opgebouwd. Ik beschouw dit als een groot compliment.’’

Zeer afwisselende aanbod op de Oertijdmarkt

De Oertijdmarkt is een walhalla voor mensen die geïnteresseerd zijn in archeologie, geologie, mineralen en fossielen. ‘’Elk jaar komen er zo rond de vierduizend bezoekers. Natuurlijk hoop ik te groeien. Zondag 27 juli is aan het begin van de Bouwvakvakantie. Volgens mij kun jij je vakantie niet beter beginnen dan een bezoek te brengen aan de markt. Ik probeer de markt elke keer weer iets anders te maken. Het moet voor de mensen interessant blijven om te komen. Deze keer is er bijvoorbeeld oud schrijfgerei te koop, houten speelgoed en oude archeologische potten. Het aanbod zal zeer afwisselend zijn. Te gast zijn onder meer archeologische clubs en de geologische afdelingen Groningen, Friesland en Drenthe van de LVGA. Ik merk wel dat we een goede naam opgebouwd hebben en dat mensen graag naar Emmen komen’’, vertelt Van IJsseldijk tevreden, die verder laat weten bezig te zijn met een schaapskudde. ‘’Die had ik ook vorig jaar al uitgenodigd, maar toen heerste Blauwtong. Hopelijk lukt het dit jaar wel.’’

Laagdrempelig evenement voor het hele gezin

De Oertijdmarkt is een echt gezinsuitje, want voor kinderen is er ook nu weer heel erg veel te doen. ‘’Kinderen kunnen speerpuntjes maken, kunnen met metaaldetectoren aan de slag en goud zoeken. Ook kunnen ze dino’s maken en fossieltjes uit gips kappen. Voor de allerkleinsten hebben we een springkussen en een smink kraam. Als de kinderen het naar hun zin hebben, hebben de ouders dat vaak ook. De entree is ook nu weer vijf euro. Nog steeds inderdaad, want ik heb de prijs niet verhoogd. Kinderen tot twaalf jaar mogen voor de helft naar binnen. Ik wil de Oertijdmarkt laagdrempelig houden. Ik vraag ook nooit de hoofdprijs aan standhouders. Alles is al zo duur tegenwoordig. Ga maar eens met je gezin met twee kinderen ergens naar toe. Daarom houd ik het bij vijf euro, zodat mensen op de markt ook nog een patatje kunnen eten en iets leuks kunnen kopen’’, zegt Van IJsseldijk.

Gratis parkeren

Als vertrouwd vindt de markt plaats op de wielerbaan, pal achter stadion de Oude Meerdijk van FC Emmen. ‘’Een perfecte plek, ook al omdat je er gratis kunt parkeren. Ik hoop dat we dit jaar meer dan vierduizend mensen mogen begroeten. Als organisator hoop je altijd op groei. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een heerlijke dag uit voor heel het gezin.’’

De markt is van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie vind je op www.oertijdmarkt.nl.

Bron: Vincent Muskee

Catharina Glazenburg