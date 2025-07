Internetconsultatie militair gebruik Groningen Airport Eelde van start

EELDE – Het militair medegebruik van Groningen Airport Eelde wordt verlengd. Een conceptregeling maakt het mogelijk dat Defensie gebruik blijft maken van deze civiele luchthaven. Iedereen kan hier vanaf vandaag op reageren. De internetconsultatie loopt tot en met 25 augustus.

Defensie voert soms militaire vluchten uit vanaf een burgerluchthaven. Dat kan zijn voor bijvoorbeeld humanitaire hulp, ondersteuning bij overstromingen of grote branden of voor een oefening. Dit is belangrijk voor de nationale veiligheid en weerbaarheid van Nederland.

Op dit moment ligt het militair gebruik van Groningen Airport Eelde vast in de Omzettingsregeling Eelde. Die vervalt met de komst van het nieuwe Luchthavenbesluit Eelde. Daarom is nu een aparte regeling opgesteld die militair medegebruik ook daarna mogelijk maakt.

In de oude regeling was een maximum van 400 militaire vliegbewegingen per jaar opgenomen. In de nieuwe regeling is dat aantal losgelaten. Het gaat naar verwachting om ongeveer 790 vliegbewegingen per jaar. Jachtvliegtuigen, zoals de F-35, blijven verboden. Het militaire verkeer moet aan dezelfde regels voldoen als civiele toestellen. Die gaan over zaken als openingstijden en geluidsnormen en staan in het luchthavenbesluit Eelde.

Voor Defensie is het gebruik van burgerluchthavens belangrijk omdat er geoefend moet worden onder de daar geldende omstandigheden. Daarnaast moeten bondgenoten welkom zijn in tijden van nood of voor gezamenlijke trainingen.

Wat gebeurt er met de reacties?

De reacties op de internetconsultatie worden na 25 augustus beoordeeld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie. Daarna wordt de regeling eventueel aangepast en volgt een terugkoppeling over wat er met de reacties is gedaan. Het definitieve besluit wordt in het najaar van 2025 verwacht.

Voor de andere luchthavens worden aparte regelingen gemaakt zodra daar ook een luchthavenbesluit wordt vastgesteld. Ook voor die luchthavens zal er opnieuw een internetconsultatie komen.

Meer informatie of een reactie indienen? Ga naar Regeling militair medegebruik burgerluchthavens op Overheid.nl.

Bron: Ministerie van Defensie

Catharina Glazenburg