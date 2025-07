Jongeren aan de slag met energie en klimaat

WINSCHOTEN – Altijd al benieuwd geweest welke dieren en planten in het bos voorkomen? Ga dan donderdag 24 juli op pad met een ecoloog in het Sterrenbos in Winschoten. Maak een vogelhuisje of bouw een insectenhotel en help zo mee om dieren een plek te geven in je omgeving.

Bewust worden

De activiteit wordt georganiseerd door de Regiotafel van de Groninger Energiekoepel (GrEK) in samenwerking met Sociaal Werk Oldambt. In de GrEK is ook de gemeente Oldambt vertegenwoordigd. De GrEK wil een breed publiek in Groningen betrekken bij de energietransitie, waaronder ook jongeren. Samen met Sociaal Werk Oldambt worden activiteiten georganiseerd om jongeren bewust te maken van klimaatverandering en wat zij kunnen doen om hier oplossingen voor te vinden. Jongeren vanaf 9 jaar kunnen deelnemen.

Activiteiten

In september kunnen jongeren in teams vanaf een sup plastic vissen bij Blauwestad. Het winnende team krijgt een groene prijs, die ze zelf kunnen bepalen. Dat kan bijvoorbeeld de vergroening van een omgeving zijn of een excursie. In oktober is er een excursie naar een dorpsmolen in Duurswold, waar duurzame energie wordt opgewekt. Ook komt er een activiteit tijdens de Nacht van de Nacht op 25 oktober. In november volgt een kunstworkshop, ‘Van Puin Naar Pracht’. Daarbij kunnen deelnemers onder begeleiding van een kunstenaar een kunstwerk maken van zwerfafval.

Dichtbij

Wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt is blij met de activiteiten van het jongerencentrum. “Energietransitie klinkt altijd als iets ver weg van politici in Den Haag of Brussel”, zegt hij. “Maar je kunt in het klein in je eigen omgeving al van alles doen. Dat hoeft niet altijd heel serieus te zijn. Het is ook leuk om hier samen met jongeren van je eigen leeftijd mee bezig te zijn.”

Opgeven

Wil je meedoen aan een van de activiteiten rond energie en klimaat? Geef je dan op via Jongerencentrum ’t Spoor. Dat kan via Facebook, Instagram of TikTok (JCTSPOOR) of via WhatsApp bij Floortje de Wal: 06-134 398 26.

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Oldambt