Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 14 juli, 07.45 uur door Stefan van der Gijze

GEREGELD ZON EN AANGENAME TEMPERATUUR

Vandaag is er geregeld zon en bestaat er in de middag of avond kans op een lokale regen of onweersbui. De temperaturen zijn aangenaam met maxima rond 24 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige westenwind.

Vanavond en Vannacht zijn er opklaringen en blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden en waait er een matige zuidwestenwind.

Morgen wordt het wat minder warm met maxima rond 22 graden. Vooral in de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een regenbui. Morgen later in de avond en nacht naar woensdag volgen soms pittige buien met kans op onweer. De wind is morgenoverdag matig uit het westen.

De dagen erna vallen er op woensdag nog een aantal buien en liggen de temperaturen rond de 21 graden. Vanaf donderdag neemt de neerslagkans af en stijgen de temperaturen naar de zomerse waarden rond 25 graden op de vrijdag. Zaterdag warmt het verder op naar maxima rond 27 graden met flink wat ruimte voor de zon. Zondag neemt de kans op enkele buien weer toe en wordt het minder warm.