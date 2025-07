Maak je tuin egelvriendelijk: zo help je deze bedreigde nachtdieren overleven

REGIO – De egel is een van de meest geliefde bewoners van de Nederlandse tuin. Helaas gaat het al jaren niet goed met deze stekelige nachtdieren. In de afgelopen twintig jaar is hun aantal drastisch gedaald, voornamelijk door verlies van leefgebied en toenemende verstedelijking. Ook moderne tuintrends zoals kunstgras, strakke tuinen zonder begroeiing en robotmaaiers dragen bij aan de achteruitgang van de egelpopulatie.

Toch is er goed nieuws: wie een tuin heeft, kan daadwerkelijk iets betekenen voor de egel. Met een paar eenvoudige aanpassingen kun je jouw tuin omtoveren tot een veilige haven voor deze dieren. Tuinexperts hebben een praktisch stappenplan samengesteld dat tuinliefhebbers op weg helpt om een verschil te maken – zonder dat je daarvoor een grote tuin of ingewikkelde materialen nodig hebt.

“Zelfs met een kleine tuin of een oprit kun je al een groot verschil maken voor egels,” zegt R.P. de Vries, tuinexpert. “Eén van de makkelijkste dingen is het creëren van doorgangen tussen tuinen. Een klein gat onderin de schutting maakt het egels al een stuk makkelijker om voedsel en schuilplekken te vinden.”

Wat kun je doen om egels te helpen?

1. Laat een deel van je tuin verwilderen

Egels houden van rommelige hoekjes. Een stukje tuin waar bladeren, takken of wilde planten mogen blijven liggen, biedt niet alleen schuilplaatsen, maar ook voedsel. Denk aan een bloemenweide of brandnetelhoekje – goed voor de egel én voor de biodiversiteit.

2. Gebruik geen pesticiden of slakkenkorrels

Slakken maken deel uit van het dieet van egels, maar als deze slakken vergiftigd zijn door korrels of chemische middelen, kunnen egels ernstig ziek worden. Kies liever voor natuurlijke alternatieven zoals koffiedik of biervallen.

3. Let op bij het maaien en snoeien

Egels verschuilen zich graag in lang gras of onder struiken. Controleer daarom voor het maaien of snoeien goed of er geen dieren liggen te slapen. Elk jaar raken duizenden egels gewond door tuinmachines – vaak onnodig.

4. Bouw een egelhuisje

Een eenvoudig houten egelhuis kan een veilige schuilplek bieden in de herfst en winter. Gebruik duurzaam hout, zoals Douglas, en zorg voor een ingang van 13 x 13 cm. Plaats het huisje op een schaduwrijke plek, liefst onder een haag of tussen struiken.

5. Zorg voor toegang tot je tuin

Egels leggen ’s nachts grote afstanden af op zoek naar voedsel en schuilplekken. Een tuin wordt pas echt aantrekkelijk als egels er makkelijk in en uit kunnen. Een doorgang van 13 x 13 cm in de schutting of haag maakt al een wereld van verschil. Woon je in een nieuwbouwwijk? Dan loont het om te kijken of de erfafscheidingen egelvriendelijk zijn – vaak zijn deze te gesloten.

6. Dek afvoeren af

Egels kunnen gemakkelijk in open afvoeren of putjes vallen. Een eenvoudig rooster of tijdelijke afdekking kan dit gevaar wegnemen.

“Tuinen zijn onmisbaar in het leefgebied van egels,” zegt Michael, egelexpert bij De Blije Egel. “We adviseren tuinliefhebbers extra voorzichtig te zijn bij tuinwerkzaamheden, en hun tuin zo in te richten dat egels beschutting, voedsel én doorgang vinden. Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.”

Kleine moeite, groot verschil

Met relatief eenvoudige stappen kan elke tuin een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de egel in Nederland. Of je nu een balkon, een kleine stadstuin of een ruime achtertuin hebt – elke aanpassing helpt. En met een beetje geluk word je beloond met een glimp van dit unieke nachtdier, dat zich steeds zeldzamer laat zien.

Bron: Werkspot.nl

Catharina Glazenburg