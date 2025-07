Molen Edens in Winschoten wordt gerestaureerd

WINSCHOTEN – Korenmolen Edens aan de Nassaustraat in Winschoten wordt gerestaureerd. De molen is gebouwd in 1763 en is de oudste molen van de provincie Groningen. Het wiekenkruis met de vier wieken wordt volledig vervangen. De werkzaamheden rondt de molen beginnen in de week van 18 augustus en duren tot 12 september. Het is de bedoeling dat de molen op 13 september tijdens de Run van Winschoten en met Open Monumentendag weer draait. Later dit jaar wordt molen Dijkstra in Winschoten aangepakt.

Werkzaamheden

Molenmakersbedrijf Molema uit Heiligerlee voert de werkzaamheden uit. In de week van 18 augustus worden de wieken met een takel van de molen gehaald. De nieuwe roeden zijn inmiddels in de werkplaats van Molema in Heiligerlee gebouwd en geverfd en worden na onderhoud aan de molenkap op de molen bevestigd. Dit gebeurt op 2 september. Op 21 augustus en 2 september wordt voor de veiligheid van de omgeving het gebied rond de molen afgezet.

Molenstad

De gemeente Oldambt stelde eind vorig jaar € 300.000 beschikbaar om de molens weer te laten draaien. Met dit bedrag kunnen de wieken van twee van de vier molens weer draaien. Hiervoor worden de zogeheten ‘roeden’ van de molen (de stalen balken die de basis vormen voor de wieken) vervangen. “Winschoten kent een rijke historie op het gebied van molens”, licht wethouder Ger Klein toe. “Het wordt ook niet voor niets de Molenstad genoemd. We vinden het belangrijk dat deze unieke geschiedenis levend wordt gehouden.”

Molen Edens

Molen Edens werd in 1763 gebouwd als pelmolen en later ingericht als korenmolen. In 1870 werd de molen verhoogd. In 2006 gebeurde dit nogmaals. Het appartementencomplex dat daar in de omgeving was gebouwd nam een gedeelte van de wind uit de wieken. Tegenwoordig is de gemeente Oldambt de eigenaar van de molen.

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg