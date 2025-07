Nieuws van de Damclub Winschoten

Foto gemaakt door Geert Lubberink. Op de foto: dammers in actie in Mildam.

WINSCHOTEN – Het damseizoen 2024 – 2025 is voor de jeugdafdeling van Damclub Winschoten woensdagmiddag 9 juli afgesloten met een sneldamtoernooi. De jeugdafdeling zetelt sinds oktober 2022 in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten. Dit is trouwens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.



De jeugdspelers en belangstellenden beginnen woensdagmiddag 3 september aan het nieuwe damseizoen 2025 – 2026 en mogen binnenlopen van 14:00 uur tot 16:00 uur. Als basis wordt ongeveer een half uur aan theorie besteed met daarna een onderlinge competitie. Nadat een cursus- of theorieboek is uitgewerkt kan met een KNDB-examen een damdiploma worden gehaald. De theorie begint in eerste instantie met het doornemen van de spelregels, waarna stap voor stap veel facetten van het dammen worden behandeld. In de loop van het nieuwe seizoen mogen de basisschoolleerlingen weer deelnemen aan zo’n 5-tal Regio Cup toernooien voor jeugdspelers, het scholendamtoernooi in Winschoten en tenslotte aan Provinciale- en Nationale kampioenschappen.

Senioren

De senioren, oftewel de woensdagavondgroep, van Damclub Winschoten sloten de laatste woensdag in april het damseizoen af, met een sneldamtoernooi, met ex aequo 3 winnaars: Albertus Kamps, Jakob Pronk en Rob Knevel. De senioren starten eveneens woensdag 3 september met de onderlinge competitie vanaf 19:00 uur. De laatste woensdag in augustus vindt overigens traditiegetrouw de Algemene Ledenvergadering plaats. De “Trainingsgroep”, als zijnde de zogenaamde B-groep, begint vrijdagavond 5 september vanaf 18:30 uur met een theoriegedeelte, met aansluitend een onderlinge competitie, tot maximaal 21:00 uur.

“Damweek Mildam”

De “Damweek Mildam” werd van 7 t/m 11 juli afgewerkt in het “Hof van Schoterland” in Mildam. Dit is tevens de “thuishaven” van DCH Heerenveen die ook tekende voor de organisatie met als toernooidirecteur Henk Hosper. De 31 deelnemers, waren virtueel ondergebracht in 3 ratinggroepen en speelden 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speltempo van “Fischer 40 + 1”. De A-groep, grofweg boven de 1000 KNDB ratingpunten, B-groep van 900 tot 1000 punten en de C-groep tot 900 ratingpunten. Dit toernooi stond onder auspiciën van de KNDB, waarbij de wedstrijdleiding berustte bij John Folkers uit Steenwijk. Aan deze 4e editie werd deelgenomen door Johan Tuenter uit Westerlee (4e keer) en debutant Geert Lubberink uit Winschoten. Han kwam in de B-groep tot 8 punten uit 9 partijen en zag zijn rating afnemen van 906 naar 890 punten. De vorige editie werd Johan Tuenter 2e in zijn ratinggroep. Geert Lubberink daarentegen werd kampioen in de B-groep met 11 punten uit 9 partijen en zag zijn rating toenemen van 990 naar 1001 punten. Tweede werd John Folkers uit Steenwijk en derde Ab Steenbergen uit Raalte. Zowel John als Ab hadden eveneens 11 punten vergaard, echter minder “weerstandspunten”. Het uitkomen tegen een hogergeplaatste speler levert namelijk meer weerstandspunten op. Algemeen kampioen werd CMF Renco Oostindjer uit Hoogeveen met 13 punten nipt voor Coen Bommel uit Nijmegen, met eveneens 13 punten. Derde werd Paul Olde Hanhof uit Deventer met 12 punten. Kampioen in de C-groep werd Matthijs Broek uit Schiedam met 9 punten, nipt voor nestor Klaas Mondria uit Wolvega eveneens 9 punten en derde Gepke Koopman uit Oudehaske met 8 punten. Matthijs werd tevens gehuldigd voor de mooiste combinatie.

Sneldammen woensdagmiddag 9 juli

Woensdagmiddag 9 juli werd tenslotte een sneldamtoernooi georganiseerd waarbij Renco Oostindjer eveneens de titel voor zich opeiste.

Editie 2025, “Zwitsers systeem” één groep

In tegenstelling tot de vorige editie toen de deelnemers slechts werden gekoppeld aan spelers uit de eigen groep, stelde de computer deze editie na de 2e ronde de wedstrijden samen als zijnde “een groep”. Deze handelswijze werd door de meerderheid van de spelers toegejuicht. De virtuele groepen bleven vanzelfsprekend wel intact. Maandag 14 juli staat in “De Lantearne” in Surhuisterveen alweer de 10e ronde van het “Zomerdamtoernooi Friesland 2025” gepland. Hier nemen clubgenoten Johan Tuenter uit Westerlee en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans van Damclub Winschoten aan deel.

Zomer toernooien

In het Noorden staan in de zomerperiode nog een 2-tal nieuwe toernooien gepland.

Van maandag 11 t/m zaterdag 16 augustus de 15e editie van het “Hoogeveen Open” en zaterdag 23 augustus het 6e “Droomdamsters meisjestoernooi” in Drachten. Dit wordt overigens in dezelfde locatie afgewerkt als het NK voor senioren. “Hoogeveen Open” mocht zich de laatste jaren verheugen in een grote belangstelling, qua deelnemers en belangstellenden.

Bron: Geert Lubberink

Catharina Glazenburg