TOF Oldambt zomerprogramma voor jongeren

OLDAMBT – De zomervakantie is begonnen. Jongeren hoeven zich niet te vervelen deze zomer. Speciaal voor hen is een gevarieerd TOF Oldambt zomerprogramma samengesteld, in samenwerking met meerdere organisaties uit de regio. Van sportieve uitjes en creatieve workshops tot chillmomenten met vrienden: in Oldambt is er deze zomer voor iedere jongere iets te doen. We hebben verschillende toffe activiteiten op een rij gezet.

Ruimte voor ontspanning

“Het is belangrijk dat jongeren in onze gemeente de ruimte krijgen om te ontspannen, nieuwe dingen te proberen en anderen te ontmoeten,” aldus wethouder Jurrie Nieboer. “Met TOF Oldambt laten we zien dat we investeren in hun welzijn en ontwikkeling. Ik wens alle jongeren een zomer vol plezier, ontspanning en mooie herinneringen.”

Meer informatie

Het volledige programma is online te vinden op de socials en op de website van Oldambt Beweegt (TOF Oldambt zomerprogramma – Oldambt Beweegt). Deelnemers wordt aangeraden om vooraf goed te kijken voor welke leeftijd een activiteit bijvoorbeeld bedoeld is. Het programma bevat verwijzingen naar de desbetreffende organisatoren voor meer informatie. Zo weet je zeker dat je mee kunt doen aan iets dat bij jou past.

TOF Oldambt

TOF Oldambt is een initiatief van de gemeente Oldambt in samenwerking met scholen, SWO en de GGD. Samen organiseren ze toffe activiteiten voor jongeren in de regio. Het initiatief komt voort uit het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Catharina Glazenburg

Bron: Inge Buursema