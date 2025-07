Vernieuwde station Groningen in gebruik genomen

GRONINGEN – Na een treinvrije periode van 64 dagen rijden er weer treinen van en naar station Groningen. Op zondag 13 juli, iets voor half acht in de ochtend, reed de eerste trein het vernieuwde station binnen.

Reizigerstunnel

In ruim twee maanden is er veel veranderd. Voetgangers tussen het centrum en de zuidelijke stadswijken kunnen via een ruime, ondergrondse reizigerstunnel naar de perrons.

Doorrijstation

Door aanpassingen aan het spoor kunnen Arriva-treinen uit alle richtingen doorrijden. In de oude situatie was Groningen het eindstation. Reizigers hoeven nu minder vaak over te stappen. Voor de treinen van NS blijft Groningen het eindstation en verandert er niets.

Historische perronkappen

Op het nieuwe perronplein wachten reizigers onder historische perronkappen. De oude perronkappen zijn bewaard en gerenoveerd of in historische stijl nagemaakt.

Bereikbaarheid Stad en Ommeland

Erik Jan Bennema, gedeputeerde Mobiliteit voor de provincie Groningen, maakte de eerste treinrit zondagochtend mee en was bij het ontbijt in de nieuwe reizigerstunnel. “Dit is een enorme verbetering voor de bereikbaarheid van Stad en Ommeland. Er rijden niet alleen meer treinen, reizigers hoeven ook niet meer over te stappen, als ze bijvoorbeeld van de Eemshaven naar Veendam willen reizen. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker om met de trein te reizen in de noordelijke regio. De afgelopen 64 dagen is hier heel veel werk verricht. Twee mijlpalen van de verbouwing zijn gehaald, maar we zijn er nog niet. De komende twee jaar moet er nog veel gebeuren.”

Vervolg

De verbouwing van het Hoofdstation is nog niet klaar. De aannemer gaat de komende tijd verder met het plaatsen van de perronkappen, het afmaken van het perronplein en de bouw van de nieuwe bustunnel. Ook aan het busstation, dat wordt verplaatst naar de zuidkant, wordt nog hard gewerkt. Naar verwachting verhuizen de bussen halverwege 2026 definitief naar de zuidkant van het station. De werkzaamheden aan de ondergrondse fietstunnel duren nog tot eind 2026. Dat komt met name door de aanleg van de tunnel onder het monumentale stationsgebouw, dat veel tijd en aandacht vraagt.

Bron: Provincie Groningen

Catharina Glazenburg