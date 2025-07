Bericht Pakketje gemist of WhatsApp bericht van nieuw nummer? Wees alert!

REGIO – De politie waarschuwt extra alert te zijn bij verdachte SMS berichten over te leveren pakketten en betaalverzoeken van zogenaamde “familieleden” via WhatsApp.

Het is zomer én druk in je inbox… Oplichters maken daar misbruik van met nepmails of sms’jes over zogenaamd gemiste pakketjes. Vaak vragen ze een klein bedrag van een paar euro — maar de schade kan veel groter worden.

Check altijd goed:

Is de afzender betrouwbaar?

Is het echt jouw pakket?

Twijfel je? Klik niet — neem contact op met het bezorgbedrijf of meld het bij ons!

WhatsApp-fraude herkennen & voorkomen – tips voor iedereen:

Krijg je een app van een nieuw nummer?

Bel eerst op het oude, bekende nummer om te checken of het klopt.

Komt er een betaalverzoek?

Wees extra alert. Oplichters vragen vaak “dringend” om geld.

Laat je niet onder druk zetten.

Tijdnood = truc. Echte familie snapt het als je eerst controleert.

Let op taalgebruik en toon.

Schrijft die “zoon” wel zoals hij normaal typt?

Deel nooit zomaar bankgegevens.

Geen codes, pasfoto’s of pincodes via WhatsApp!

Twijfel je? Vraag hulp.

Neem contact op met familie, je bank of je wijkagent.

Meld verdachte berichten bij fraudehelpdesk.nl

Bron: Politie Ommelanden-Midden

Catharina Glazenburg