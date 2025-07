WESTERWOLDE – Gisteren werden door Kenniscentrum Akkervogels in Westerwolde de eerste Grauwe Kiekendieven geringd. De fotograaf was aanwezig bij een nestje van vier. Ze hebben het dit jaar tot dusver redelijk goed gedaan. Helaas was er ook een nestje met maar één jong.

De vogels zijn sinds begin jaren negentig beschermd. Spotters van het Kenniscentrum Akkervogels houden zo rond de maand juni de vogels in de gaten. Als de Kiekendief met een prooi naar een nest, dat veelal op de grond in graanvelden te vinden is, vliegt is het voor hen het teken dat de vogels jongen hebben. Vaak wordt met behulp van een drone, met daaraan een warmtecamera, naar de juiste locatie gezocht. Vervolgens wordt rond het nest een gazen kooi geplaatst om de jongen tegen prooidieren, zoals de kat en de vos, oogstmachines en en het platwaaien van het graan te beschermen.

Het ringen van de vogels is belangrijk voor de feedback als ze worden gespot.

Bron en foto’s: Hilvert Huizing

Catharina Glazenburg