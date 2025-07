Gemeente Oldambt investeert in zorg, wonen en ondernemen

OLDAMBT – Aanpak van armoede en schulden, woningbouw, duurzaamheid en ondernemen. Dat zijn belangrijke thema’s uit de jaarrekening over 2024 en de kadernota voor 2026-2029 die afgelopen weken door de gemeenteraad van Oldambt zijn vastgesteld. In deze stukken staat een overzicht van de resultaten van het afgelopen jaar en de koers voor de komende jaren.

Zorg en preventie

Het afgelopen jaar ging er veel geld naar de aanpak van armoede en schulden. Dit ging onder andere via het STAP-loket, Vroeg Eropaf, het Volwassenenfonds, schuldhulp voor ondernemers en de app Kwikstart. Op deze manier begeleiden we mensen bij hun financiële administratie. Door vroeg met mensen in gesprek te gaan, willen we voorkomen dat inwoners in de schulden raken. Ook Regio Deal 2 kreeg vorm. Met dit programma werkt het Rijk samen met zes gemeenten in Oost-Groningen om de brede welvaart in onze regio te verbeteren. Dat doen we door de armoede te bestrijden en achterstanden op het gebied van gezondheid terug te brengen.

Wonen

In Nederland is een groot tekort aan woningen. In 2024 kwamen er in onze gemeente 161 nieuwe woningen bij, verspreid over 10 dorpen (33), Winschoten (9) en Blauwestad (128). Voor nog eens 84 woningen zijn vergunningen verleend. Zo bouwen we aan voldoende, passende woningen in de hele gemeente. Verder is afgelopen jaar gewerkt aan de versterkings- en herstelopgave in onze gemeente. Het programma Nij Begun heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Hoewel zeker nog niet alle problemen zijn opgelost, werken we samen met partijen als Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om onze inwoners te ondersteunen, woningen te herstellen en versterken. Ook zijn we bezig met plannen voor investeringen in leefbaarheid en gebiedsontwikkeling in de gebieden die te maken hebben gehad met de gevolgen van de gaswinning. Om de schade aan de wegen in het buitengebied als gevolg van de droogte te herstellen is een krediet van € 5 miljoen beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid

Met het project Oldambt Verwarmt zijn we afgelopen jaar door de gemeente getrokken om bewoners te infomeren over energiebesparing. Hierdoor zijn 1200 bewoners geholpen bij het verduurzamen van hun huis. 500 Oldambtsters maakten gebruik van een bespaarcoach en nog eens 500 inwoners schakelden de klusbus in voor kleine isolatiemaatregelen. Eind dit jaar gaat de subsidieregeling maatregel 29 van Nij Begun in voor woningisolatie.

Ondernemen

De plannen voor de ontwikkeling van het centrum van Winschoten zijn verder doorontwikkeld en dat begint ook zichtbaar te worden in de binnenstad. Eerst wordt de noordkant van de Langestraat aangepakt. Hier komen kleinere winkels met daarboven woningen. Ook het gebied rond het oude Sint Lucasziekenhuis en de Blaauwlocatie gaan op de schop. Het oude ziekenhuis is inmiddels voor een groot deel gesloopt. Op dit moment worden de plannen uitgewerkt om tot een nieuwe invulling van het gebied te komen met mogelijk woningen, winkels en groen. Voor het Marktplein zijn ook ideeën ontwikkeld. Verder is er begonnen met de aanpak van de bestaande industrieterreinen (Rensel) en op een aantal nieuwe industrieterreinen (Scheemderhoogte) wordt gestart met de uitgifte van extra bedrijfskavels.

Kadernota

In de kadernota 2026-2029 geeft het college van de gemeente Oldambt aan welke ontwikkelingen de komende jaren op ons afkomen. Daarbij is het verwachte ravijnjaar 2026 verschoven naar 2028, met fors minder inkomsten uit het Gemeentefonds. Ondanks dat blijft de gemeente investeren in bestaanszekerheid, een prettige leefomgeving, goed wonen, veiligheid en werkgelegenheid. Maar met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 kiest het college er bewust voor om extra middelen te beperken. Zo kunnen de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college straks ook hun eigen keuzes maken.

