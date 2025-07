DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Gistermiddag is om kwart voor drie in de Kirchhofstraße een 34 jarige man uit Weener zonder aanleiding in het gezicht geslagen. Hij raakte daarbij lichtgewond aan zijn lip. De dader was een man van 40-50 jaar met achterovergekamd haar en een verzorgde baard. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Weener.

Papenburg

Gistermorgen probeerde een oudere dame om tien uur in een supermarkt aan de Deverweg voor 12.000 euro aan cadeaubonnen van Apple te kopen. Een medewerkster vertrouwde het niet en greep snel in.

Volgens de huidige informatie was de vrouw eerder telefonisch benaderd door tot dan toe onbekende daders. Onder een voorwendsel – vermoedelijk een van de meest voorkomende fraudeverhalen – werd haar gevraagd cadeaubonnen te kopen en de codes erop telefonisch door te geven. De vrouw had kennelijk al € 12.000 contant bij zich. Dat had zij vermoedelijk kort daarvoor opgenomen van haar bankrekening.

Dankzij het interne beveiligingssysteem van de winkel en het snelle ingrijpen van de medewerkster werden de codes niet overgedragen. De vrouw werd met spoed op de hoogte gebracht van de oplichting en verzocht contact op te nemen met haar familieleden. Haar identiteit is nog niet bekend; ze verliet de winkel voordat de politie arriveerde. De vrouw wordt als volgt omschreven:

ongeveer 70 tot 75 jaar oud

licht corpulent

grijswit haar

De politie verzoekt de getroffen vrouw of eventuele getuigen dringend contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260 – ook om verdere schade te voorkomen en zo nodig een onderzoek naar de daders te starten.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg