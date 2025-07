HARPEL – Luisteren zingen en napraten bij een kopje koffie of thee in Ons Buurthuis Harpel



Uitnodiging om te komen luisteren, zingen en napraten in Ons Buurthuis in Harpel.

Koos Kuipers, oud inwoner van Harpel, heeft deze uitnodiging deze week aan de deur werd bezorgd in zijn geboortedorp. De heer Kuipers woont nu in Dronten en wil graag zijn ervaringen met Jezus delen, speciaal van toen hij in 1995 de uitslag van onderzoeken in het ziekenhuis kreeg dat hij de ziekte van Hodgkin (een vorm van kanker van het lymfestelsel) had.

Hij zal zondagmiddag 27 juli het onderwerp “van bungalowtent naar Hemelwoning, van oud adres Harpel en omstreken naar het nieuw adres Hemelhuis” met de bezoekers delen.

Er zullen onder begeleiding van organist Lude Boels liederen uit de bundel van Johannes de Heer worden gezongen.

Aanvang is om 14.00 uur, de toegang is gratis.