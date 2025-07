Nieuwe aanwinst in sprankelende Ploegkleuren voor Klooster Ter Apel

TER APEL – Museum Klooster Ter Apel krijgt een schilderij cadeau. En niet zomaar een. Het is op zich een bekend plaatje: de ‘Twaalfapostelenboom’ met een stuk van het klooster op de achtergrond. Maar in de meest levendige Ploegkleuren, geschilderd door Geert Jan van Meurs (1926-2007). De schenking komt uit de nalatenschap van W.R.H. Koops, oud-bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Zijn weduwe schenkt het aan het museum, dat er erg blij mee is.



W.R.H. Koops kreeg het schilderij van de schilder, met wie hij bevriend was sinds zijn jeugdjaren. Van Meurs werd geboren in Groningen, woonde een tijd in Haren en werd als jonge kunstenaar lid van

kunstenaarsvereniging De Ploeg. In 1953 verhuisde hij naar Egmond aan Zee, met zijn vrouw -ook een bekend kunstenaar- Louk Mauser.

In Egmond aan Zee heeft het echtpaar Van Meurs-Mauser een bloeiend kunstenaarshuis. Van Meurs ontwikkelt zich tot een bekend beeldhouwer. Poëzie is overal in hun huis te vinden. In 1950 schildert Van Meurs het werk bij het klooster in de opvallende kleuren. Gezien het opschrift is hij met ‘Ter Braak’ achterop de motor in de zomer van dat jaar naar Ter Apel geweest. Hij schenkt het werk pas in 2003 aan zijn vriend Wim Koops.



In zijn studietijd in Groningen was Geert Jan van Meurs lid van subvereniging van Vindicat ‘Dye Linetreckers’, waar de bekende Ploegschilder Johan Dijkstra ‘Meister’ van was. Is dit waarom Van Meurs naar de Ploegstijl trekt? Het schilderij van het klooster is duidelijk beïnvloed door de Ploegkleuren en de losse toets. Het werk valt op door de rijke kleuren, temidden van de andere verbeeldingen van het kloostergebouw die het museum rijk is. ‘Het geeft een sprankeling aan onze collectie schilderijen met het klooster als onderwerp’, zegt directeur Marjan Brouwer.



Het werk is permanent te zien op de eerste verdieping van het klooster.

Bron: Marjan Brouwer

Catharina Glazenburg

Foto: Museum Klooster Ter Apel Kraijer