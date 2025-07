Ontdek Landgoed Vennebroek

Morgen vallen er vooral in de ochtend nog een aantal (stevige) buien. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon vaker door. Met 21 graden is het relatief koel voor de maand juli. De wind is zwak tot matig en draait in de middag naar het noordwesten.

PATERSWOLDE – Zaterdag 2 augustus 2025 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een excursie op Landgoed Vennebroek. Dit Landgoed ligt ten noorden van Paterswolde en is 17 hectare. Sinds 1985 behoort ’t samen met het Friesche Veen toe aan Natuurmonumenten. U gaat beide gebieden wandelend verkennen met als leidraad de natuur en geschiedenis op deze zomerse dag. Start is om 13.30 uur bij de poort van Landgoed Vennebroek, Hoofdweg 251b in Paterswolde (Parkeren aan de overkant van de Hoofdweg). De excursie duurt ca. 2,5 uur. Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.