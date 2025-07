Opgepast: Irish Travelers en nepagenten actief in de regio

REGIO – In onze regio zijn opnieuw twee vormen van oplichting gesignaleerd die bewoners flink kunnen duperen: zogenoemde Irish Travelers en nepagenten. Beide maken gebruik van slimme babbeltrucs en misbruik van vertrouwen. Tijd om alert te zijn — en om anderen te waarschuwen.

Irish Travelers: klusjes met een addertje onder het gras

Deze Engelstalige klusjesmannen — vaak afkomstig uit Ierland of het Verenigd Koninkrijk — bieden spontaan hun diensten aan. Ze doen dit via een briefje in de brievenbus of bellen zomaar bij u aan. In eerste instantie lijken ze behulpzaam en goedkoop. Maar na afloop van de klus presenteren ze ineens een veel hogere rekening dan afgesproken.

Belangrijk:

Ga niet met deze personen in zee. Ze zijn niet betrouwbaar en maken misbruik van uw goedheid. Ziet u ze in uw buurt? Bel direct de politie.

Nepagenten: overtuigend, maar gevaarlijk

Er zijn opnieuw meldingen van oplichters die zich voordoen als politieagent. Deze zogenaamde nepagenten komen aan de deur met een overtuigend verhaal: ze zouden namens de politie uw waardevolle spullen – zoals sieraden, geld of bankpassen – komen ophalen om ‘veilig te stellen’. In werkelijkheid verdwijnen uw bezittingen in hun zakken.

Vooral ouderen zijn slachtoffer van deze sluwe praktijken.

Wat kunt u doen?

Laat niemand binnen die u niet vertrouwt – wat ze ook beweren.

Twijfelt u of iemand echt van de politie is? Bel 112 voor directe controle.

Geef nooit geld, sieraden of bankpassen mee.

Waarschuw mensen in uw omgeving, vooral ouderen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Samen houden we onze buurt veilig

De politie roept iedereen op om alert te zijn. Deel deze waarschuwing met buren, familieleden en vooral ouderen die mogelijk kwetsbaarder zijn voor dit soort oplichting.

Twijfel aan de deur? Check via 112!

Bron: Politie Stadskanaal en Westerwolde

Catharina Glazenburg