Opnieuw ree te water in Ter Apel

Morgen vallen er vooral in de ochtend nog een aantal (stevige) buien. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon vaker door. Met 21 graden is het relatief koel voor de maand juli. De wind is zwak tot matig en draait in de middag naar het noordwesten.

Om kwart voor zeven vanmorgen werd brandweer Ter Apel opgeroepen voor een dier in de problemen aan de Viaductstraat. Daar bleek een ree in het kanaal te liggen. Vanwege de hoge en steile beschoeiing kon het dier niet zelfstandig op het droge komen.