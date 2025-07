Politie doorzoekt woningen in actie op drugshandel/witwassen

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 15 juli, 07.15 uur door Stefan van der Gijze

KANS OP EEN REGENBUI – NORMALE TEMPERATUREN

Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en neemt in de loop van de dag de kans op een regenbui toe. De temperatuur loopt op naar 22 tot 23 graden en staat er een meest matige westenwind met windkracht 3.

Vanavond kan er meer bewolking aanwezig zijn met de kans op een bui. Komende nacht neemt de buienkans vanuit het westen flink toe met een kleine kans op onweer. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden met een matige zuidwestenwind.

Morgen vallen er vooral in de ochtend nog een aantal (stevige) buien. In de middag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon vaker door. Met 21 graden is het relatief koel voor de maand juli. De wind is zwak tot matig en draait in de middag naar het noordwesten.

De dagen erna is er op donderdag nog kans op een enkele bui. Vrijdag en zaterdag blijft het droog met geregeld zon en oplopende temperaturen tot rond 26 graden op zaterdag. Vanaf zondag wordt het minder warm en neemt de kans op enkele (onweers-)buien toe.