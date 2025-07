Politie zoekt daders openlijke geweldpleging

GRONINGEN – Wie kent de personen op de foto’s die betrokken waren bij een vechtpartij aan de Grote Markt in Groningen? De vechtpartij heeft op maandag 23 juni omstreeks 20:00 uur plaatsgevonden. Daarbij zou onder meer gedreigd zijn met een vuurwapen.

De politie doet onderzoek naar een vechtpartij op de Grote Markt in Groningen op maandag 23 juni. Het zou gaan om een vechtpartij tussen twee groepen van tien tot twintig personen. Toen agenten ter plaatse kwamen gingen de groepen uit elkaar. Bij de vechtpartij zou onder meer gedreigd zijn met een vuurwapen. De politie is daarom nu op zoek naar drie van de betrokkenen.

Beelden

De politie is op zoek naar drie personen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vechtpartij. Omdat de verdachten mogelijk minderjarig zijn deelt de politie nu eerst beelden waarop hun gezichten onherkenbaar zijn gemaakt. De verdachten krijgen een week de tijd om zich te melden. Als zij dit niet doen, worden de herkenbare beelden gedeeld.

Herkent u de verdachten?

Ben jij, of herkent u de verdachten? Heeft u meer informatie over de verdachten of heeft u wellicht meer beelden uit de omgeving waarop de verdachten te zien zijn? Meld het bij de politie. Dit kan via het tipformulier of door te bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Meld u liever anoniem? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

Bron: Politie Groningen

Catharina Glazenburg