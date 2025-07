Vrijwilligers Natuurbegraafplaats Laude in het zonnetje gezet

LAUDE – Op 5 juni werden de vrijwilligers van Natuurbegraafplaats Laude verrast met de zogenaamde vrijwilligerswaardering van de vrijwilligersvacaturebank Westerwolde.



De natuurbegraafplaats is een plek waar mensen hun laatste rustplaats vinden in de prachtige natuur van Laude. En mede dankzij 20 vrijwilligers is het voor veel nabestaanden een warm en verzorgd welkom. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het onderhouden van paden en snoeien van bomen, maar ook gasten ontvangen met koffie en thee, helpen in de catering en gasten die slecht ter been zijn rondrijden in een elektrisch wagentje.



Tijdens hun jaarlijkse etentje werd aan de vrijwilligers deze waardering aangeboden die bestaat uit een vrijwilligersoorkonde en 200 euro. En de heerlijke Tiramisu als nagerecht, kreeg de organisatie vergoed.



De vrijwilligerswaardering van de vacaturebank www.vrijwilligerswerkwesterwolde.nl is een samenwerking van gemeente Westerwolde en Welzijn Westerwolde.

Bron: Alie Moed, Welzijn Westerwolde

Catharina Glazenburg