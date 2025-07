De Dieverdoatsie vaart weer

TER APEL – Komend weekend vaart de Dieverdoatsie weer zijn rondvaarten op het Ruiten-A-kanaal en in Ter Apel. Op zaterdag en maandag zijn er nog plekken vrij aan boord.

Op zaterdag 19 juli en op maandag 21 juli zijn er nog plaatsen te beschikbaar voor de mooie rondvaart door de wateren in en rond Ter Apel. Op vrijdag en zondag a.s. is de boot gereserveerd door een groep.

De vaartocht duurt ca. 2,5 uur en maakt een aantal lussen door de kanalen van Ter Apel. Daarbij wordt ook het met fraaie bossen omgeven Ruiten-A-kanaal bevaren en wordt er geschut in de Ter Apeler Sluis in Laudermarke (ter hoogte van de bekende Lourdesgrot).

De vaartocht op een oud schip, zoals dat vroeger ging, komt weer tot leven met deze rondvaarten. Maar ook het zicht op de woonhuizen en winkels direct aan het water die als het ware langs de bezoekers heen glijden. De tocht is niet alleen voor volwassenen de moeite waard maar zeker ook voor schoolgaande kinderen, met hun opa’s en oma’s.

Aan boord bevinden zich een toilet en horecavoorzieningen (koffie, thee, frisdranken enz.) De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers, die graag hun steentje bijdragen aan een geslaagde vaartocht. Dit betreft de schippers maar ook de gastdames/heren die u verwelkomen vanaf de steigers bij de Roswinkelerbrug in het centrum van Ter Apel (tegenover Kwalitaria/Musketiers).

Vertrek van de Dieverdoatsie steeds om 13.00 uur, en de terugkomst rond 16.00 uur.

Reserveren is wel noodzakelijk. Er kan maar een beperkt aantal gasten meevaren.

U kunt reserveren op het boekingsnummer van de VBT Ter Apel, die deze tochten organiseert. Het Boekingsnummer is : 06 – 21.41.68.89. Desgewenst per email kan ook: ton.kuper@planet.nl

In de maand augustus zijn de meeste dagen al volgeboekt door groepen en individuele gasten.

Bron: Ton Kuper

Catharina Glazenburg