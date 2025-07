Door de ogen van de chirurg: slimme bril biedt nieuwe manier van opleiden in het Martini Ziekenhuis

GRONINGEN – Het Martini Ziekenhuis in Groningen zet sinds kort een innovatieve onderwijsbril in bij de opleiding van AIOS (artsen in opleiding tot specialist). Dankzij de bril – die wordt gedragen door een chirurg–kunnen artsen in opleiding in een andere ruimte live meekijken met een operatie. De nieuwe technologie verbetert de kwaliteit van medisch onderwijs en maakt de manier van opleiden efficiënter, toegankelijker en meer toekomstgericht. De bril wordt nu ingezet voor het opleiden van AIOS maar biedt legio mogelijkheden.

Orthopedisch Chirurg Remco Meijer: “Met de bril kan ik in een keer een grote groep bereiken, in plaats van slechts één assistent die bij je aan tafel staat. Daarnaast laten de beelden precies zien wat ik zie, een assistent aan tafel kijkt toch altijd net vanuit een andere hoek mee”.



Bart Lambert, AIOS Orthopedie, is ook enthousiast over de nieuwe manier van opleiden. “Als je zelf een operatie uitvoert of assisteert ben je vooral daarmee bezig en is er niet altijd gelegenheid om vragen te stellen. In een zaal met andere assistenten en een opleider krijg je juist een levendige discussie waarbij je ook nog veel achtergrondinformatie krijgt”.



Lees verder in de bijlage. In het persbericht zit ook een video, waarin een chirurg en AIOS meer vertellen over de toepassing van de bril.

Bron: Martini Ziekenhuis

Catharina Glazenburg