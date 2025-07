Eerste elftal FC Groningen fietst mee met Spinning Marathon Martini Ziekenhuis

GRONINGEN – Op 4 september a.s. van 14.30-18.30 uur fietsen spelers van het eerste elftal van FC Groningen mee met de jaarlijkse spinning marathon in het Martini Ziekenhuis. Een unieke kans voor deelnemers om samen met hun favoriete spelers mee te fietsen voor een vernieuwende speel- en beweegafdeling voor kinderen in het ziekenhuis.

Dit project maakt deel uit van het grotere project Kinderen in Beweging – een gezonde toekomst voor kinderen waarvoor stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis een totaalbedrag van €100.000,- wil ophalen. Het is de bedoeling dat het project in de komende twee jaar gerealiseerd gaat worden.

Expertisecentrum Martini Ziekenhuis

Jaarlijks bezoeken meer dan 2.000 kinderen het expertisecentrum MACK (Martini Allergie Centrum Kinderen) en de KNO (Keel Neus Oor) afdeling: van jonge patiënten die voor een operatie komen tot kinderen die regelmatig terugkeren en in het ziekenhuis verblijven voor immunotherapie of voedselprovocaties ten behoeve van ernstige allergieën. Juist voor deze kinderen is beweging van groot belang voor hun herstel, conditie en welzijn.

Bezoek aan afdeling

Tijdens de Spinning Marathon zullen de spelers van de selectie een bezoek brengen aan de kinderafdeling waar de kinderen straks, na realisatie van het project, gestimuleerd worden om spelenderwijs actief te blijven en sportief te worden uitgedaagd met een mini voetbalarena, interactieve sport- en spelelementen, een heringerichte speelruimte én een prikkelende aankleding van de afdeling.

Gemene deler met FC Groningen

Vanuit gemeenschappelijke pijlers gericht op bewegen, gezondheid en vitaliteit is dit initiatief gestart door stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis en FC Groningen. Zij slaan de handen ineen om met dit event geld op te halen om deze speel- en beweegafdeling te realiseren en ieder kind de kans te geven om te herstellen in een omgeving die uitnodigt tot spelen, bewegen en gezond leven.

Oproep aan bedrijven

Als bedrijf kun je mee fietsen met een team óf je sponsort het fietsende elftal van FC Groningen. Het levert in beide gevallen veel publiciteit op!

Inschrijven

Meedoen? Je kunt je individueel of met je team inschrijven op de website van stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis: https://vriendenmartiniziekenhuis.nl/evenement/spinningmarathon-4-september/

Wil of kun je niet meefietsen maar wil je wel het elftal sponsoren? Dat kan via de QR code op dezelfde websitepagina.

Dank aan sponsoren

Meerdere sponsoren en fondsen dragen bij aan het mogelijk maken van de spinning marathon. Niet alleen in geld, ook door steun in natura of door mee te fietsen.

Bron en foto’s: Martini Ziekenhuis

Catharina Glazenburg