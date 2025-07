Energreen | Bogdike’s Bog on the Beach strand Borgerswold

VEENDAM – Op zaterdag 19 en zondag 20 juli wordt het terrein nabij het strand Borgerswold voor de derde editie het festivalterrein voor Energreen | Bogdike’s Bog on the Beach.

Op zaterdag begint de muziek om 14.30 uur met de band Rasta Pasta die een tribute brengt aan reggea & sky. De passie voor deze muziek stroomt door de aderen van deze 9 muzikanten. De band speelt de grootste hits uit de geschiedenis van de rock steady beats. Dansbaar, herkenbaar, een feest op de dansvloer én op het podium.

Daarna, om 16.00 uur begint de swingende band Latino BM Royale. Deze band bestaat uit 7 muzikanten en brengen een breed repertoire van Spaans-, Engels-, Surinaams- en Nederlandstalig songs. Met veel spektakel, show en entertainment. Swingender krijg je het niet.

De avond wordt ingevuld vanaf 20.00 uur door misschien wel de meest energieke en spetterende top-100 coverband van Nederland: Groove Department. In 2007 werd de band opgericht door een groep studenten uit Groningen. Nu, 18 jaar later speelt de band nog steeds zalen en festivals plat met hun energieke liveshows, blazerssectie en funky sound. Op het repertoire staan recente hits en de classics van weleer. Het is onmogelijk stil te blijven staan, want één ding is zeker:’You’ve got the groove with Groove Department’. Groove Department speelt tot ca. 22.45 uur.

Tijdens de ombouw en pauzes is DJ Geert van de partij om de stemming erin te houden. DJ Geert draait tussen de optredens door op zaterdag en zondag.

Op de tweede dag, zondag 20 juli is het tijd voor Blues!

Om 15.00 uur begint de Merijn Beverland band. Merijn is een jonge bluesgitarist die als een speer met zijn band langs podia trekt. Dit 19-jarig toptalent voelt de blues als geen ander. Hij stond al in veel voorprogramma’s zoals dat van Leif de Leeuw en Albert Cummings. Een absoluut bluestalent!!

Om 16.30 uur is het podium voor onze eigen Veendammer bluestalent Gina de Boer. Met de mannen van haar band Gina’s Band of Blues zal ze het strand laten trillen met haar energie en geweldige, rauwe stem.

De afsluiter van het festival is de Ruben Hoeke band. In 2 sets, van 18.30 uur tot ca 20.30 uur is het genieten van Nederblues en rock van de bovenste plank. Ruben toert onafgebroken door Nederland en staat op festivals in Europa, de USA en Curaçao. De blues zit in zijn DNA, logisch als zoon van Rob Hoeke die als één van de belangrijkste blues- en boogiewoogie pioneers in Nederland.

Bron: Peter Panneman

Catharina Glazenburg