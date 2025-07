Hobby Horse Vossenjacht bij Manege De Driesporen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 16 juli, 08.30 uur door Stefan van der Gijze

KANS OP BUIEN – VRIJ KOEL

Vandaag is er vrij veel bewolking en vallen er geregeld enkele buien. Dat kunnen stevige buien zijn met kans op onweer. Pas later vanmiddag wordt het droger en komt er wat meer ruimte voor de zon. Het is vrij koel met maxima rond 20 of 21 graden. Er waait een matige noordwestenwind.

Vanavond komen opklaringen voor en is het meestentijds droog. Komende nacht wisselen opklaringen en bewolking elkaar af en valt er nergens regen. Het koelt aardig af tot rond 11 of 12 graden met een zwakke tot matige westenwind.

Morgen is er vrij veel bewolking met kans op wat lichte regen of een lichte regenbui. Het is koel met maxima rond 20 graden en een matige noordwestenwind.

De dagen erna blijft het op vrijdag en zaterdag droog met geregeld zon en oplopende temperaturen tot rond 26 of 27 graden op zaterdag. Vanaf zondag wordt het minder warm en neemt de kans op enkele (onweers-)buien toe. Na het weekend lijkt het wisselvallig te blijven met maxima rond 23 graden.