Housing First biedt kwetsbare inwoners Veendam kans op een nieuw begin

VEENDAM – Gemeente Veendam start samen met woningcorporatie Acantus, zorgaanbieder LIMOR en deBasis Veendam een pilot met de aanpak Housing First (Wonen Eerst). Kwetsbare inwoners van Veendam – mensen met problemen op verschillende levensgebieden en dak- of thuisloosheid – krijgen een sociale huurwoning met intensieve begeleiding aan huis. Zo bouwen zij weer aan stabiliteit, herstel en een menswaardig bestaan.

Eerst een huis, dan de begeleiding

Wie zijn woning verliest, weinig inkomen heeft en niet kan terugvallen op familie of vrienden, komt terecht in de maatschappelijke opvang. Die opvang zit echter overvol. Daarom zoeken Groninger gemeenten naar andere oplossingen. Housing First is zo’n oplossing. De gedachte is eenvoudig: eerst een woning bieden, dan pas werken aan herstel. Die aanpak bepleit het Nationale Actieplan Dakloosheid.

De pilot in Veendam

De pilot richt zich op inwoners van Veendam. Acantus stelt gefaseerd drie sociale huurwoningen beschikbaar, LIMOR levert de intensieve begeleiding aan huis en deBasis Veendam verzorgt aanvullende ondersteuning en nazorg. De pilot loopt tot en met 31 december 2027.

“Met Housing First geven we mensen met meerdere problemen eerst rust en veiligheid. Alles begint met een thuis. Daarna volgt de begeleiding die nodig is om weer grip te krijgen op het leven. Samen met Acantus, LIMOR en deBasis Veendam zetten we een belangrijke stap naar een duurzame en waardige oplossing voor dak- en thuisloosheid in onze gemeente,” zegt wethouder Ans Grimbergen.

Yvonne van Cooten, Manager Wonenvan Acantus vult aan: “We zijn blij dat we in onze woningvoorraad ruimte kunnen maken voor mensen die het écht nodig hebben. We willen er zijn voor álle woningzoekenden, dus ook deze kwetsbare groep.”

Samenwerking en leren

Housing First is nog geen standaard werkwijze; het vraagt om nauwe samenwerking tussen wonen, zorg, en ondersteuning. In deze pilot wordt onderzocht wat werkt en wat beter kan. De uitkomsten worden geëvalueerd om te bepalen of de aanpak structureel en breder kan worden ingezet. Dat onderzoeken de Groninger gemeenten die experimenteren met Housing First, samen met hun lokale partners en centrumgemeente Groningen, die verantwoordelijk is voor maatschappelijke opvang.

Bron: Gemeente Veendam

Catharina Glazenburg