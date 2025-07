DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Esterwegen

Gisteravond verloor omstreeks 21.42 uur een 16-jarige jongen bij een verkeersdrempel in de Zum Erikasee de macht over het stuur van zijn motorfiets en belandde ter hoogte van de midgetgolfbaan in de berm. Daar botste hij tegen een boom en werd vervolgens meters door de lucht geslingerd. De jongen raakte ernstig gewond en werd vervolgens voor verdere behandeling met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Papenburg

Twee getuigen belden gisteravond om tien uur de politie om te melden dat een vrouw probeerde een e-scooter te stelen. De getuigen wisten dit te verhinderen. De vrouw ging er vandoor. Agenten troffen in de Ölmühlenweg een vrouw aan die aan de persoonsbeschrijving voldeed. Een blaastest wees uit de 24 jarige inwoonster van Papenburg onder invloed van alcohol verkeerde (2.97 promille). Zij werd naar het politiebureau gebracht, waar verdere strafvervolging werd ingeleid.

Börger

Tussen 10 juli 18.30 en 11 juli 7.15 uur is aan de Erikastraße een auto van het merk Mercedes A klasse opengebroken. Uit de auto werden diverse goederen gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.

Lathen

In de nacht van maandag op dinsdag zijn op een bedrijfsterrein aan de Mülentanne zes bedrijfsauto’s opengebroken. Er is gereedschap gestolen. De schade bedraagt meer dan 50.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren (05932) 72100.

Haren

Op 13 juli is tussen 15.00 en 16.00 uur bij de receptie van Schloss Dankern aan de Am Tiergarten een zwarte Porsche Cayenne bekrast. De schade bedraagt 3.000 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren (05932) 72100.

Meppen

Tussen 11 juli 16.00 en 14 juli 10.00 uur is bij een kleuterschool aan de Hagebuttenweg een poging tot inbraak gedaan. Mogelijk werden de daders tijdens hun bezigheden gestoord. Ze zijn niet in het gebouw geweest en er is niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Sögel

Gisteren is tussen 18.00 en 19.55 uur een onbekende automobilist in een bocht in de Hümmlinger Ring zo’n 30 meter een maisveld ingereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg