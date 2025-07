Succes voor palletdorp Vriescheloo: plannen voor grotere editie volgend jaar

VRIESCHELOO – Hamers, spijkers en heel veel fantasie: de speeltuin in Vriescheloo is deze week omgetoverd tot een heus palletdorp. Zo’n dertig kinderen bouwen er volop aan hun eigen hutten, compleet met versieringen, naambordjes en zelfs een parasol. Het initiatief komt van Buurtvereniging De Driehoek, die met hulp van de plaatselijke palletfabriek honderd kleine pallets wist te regelen.

“Het leek ons een leuk idee om kinderen tijdens de zomervakantie lekker te laten knutselen,” vertelt Joséba Mors van Buurtvereniging De Driehoek. “We hebben een palletfabriek in het dorp, dus we dachten: laten we die benaderen. Ze vonden het meteen geweldig en vroegen hoeveel pallets we nodig hadden. Nu, twee jaar later, is het palletdorp niet meer weg te denken.”

Ook Angela Ubels geniet zichtbaar van het enthousiasme: “Het is geweldig om de kinderen zo blij te zien. Ze komen ’s ochtends aan met hun eigen gereedschapskist en gaan ’s avonds alweer nadenken over wat ze de volgende dag willen bouwen. Sommigen nemen zelfs parasols en slingers mee om hun hut in te richten. En vandaag is er iemand jarig, dus dat huisje is helemaal feestelijk versierd.”

Het palletdorp is zo’n succes dat er al plannen zijn voor volgend jaar. “In de eerste week van de zomervakantie Noord willen we dit zeker opnieuw doen,” zegt Ubels. “Maar we moeten nog even kijken waar, want de huidige locatie wordt eigenlijk te klein. Het is mooi om te zien dat steeds meer ouders blijven helpen en volgend jaar ook weer mee willen doen.”

Malou Vos