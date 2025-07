Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Mussel

MUSSEL – Vandaag was de start van de wandeling van WandelenWerkt bij café “Summertime” in Mussel. Daar stond om 8.45 uur de koffie met koek te wachten en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches. Ook vandaag had zich weer een grote groep wandelaars aangemeld voor de drie afstanden.

Mussel, in het Gronings “de Muzzel “, is een betrekkelijk jong dorp. De betekenis van Mussel is: Moerassig land. Het is in de 19e eeuw ontstaan op een zandrug in dit moerassig gebied als een “Randveenontginningsnederzetting”. In een drietal plannen in 1969 ( Plan Kikkert en Structuurschets Oost-Groningen) 1973 ( Een nieuwe structuur voor de Kanaalstreek ) werd aangegeven dat het dorp moest worden gesaneerd. Maar de bevolking kwam in opstand en wist samen met andere belanghebbenden, het voortbestaan van het dorp te verzekeren.



Zoals gebruikelijk vertrok de groep voor 10 km om 9.15 uur, steeds om de 15 minuten gevolgd door de twee andere afstanden. De wandeling ging richting Musselkanaal, om later via een fietspad richting Mussel Aa kanaal te gaan. Men kwam eerder aan bij de beek Mussel Aa, en deze werd over het maaipad gevolgd tot weer in Mussel was aangekomen. Hier aangekomen ging het wel richting Mussel Aa kanaal. Deze werd langs beide zijden voor een gedeelte gevolgd om vervolgens weer voor een gedeelte langs de Mussel Aa te wandelen.

Daar konden de wandelaars genieten van een prachtige strook akkerlandbeheer met heel veel verschillende bloeiende bloemen. Met akkerrandbeheer probeert men door het zaaien van verschillende bloemen, kruiden en grassen de biodiversiteit te verhogen en de ecologische kwaliteit van landbouwgrond te verbeteren. Ook ontstaat er deze manier een bufferzone waardoor de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt tegengegaan.



Weer in Mussel aangekomen ging de wandeling nog even langs de begraafplaats en het Lindemeer met zijn blokhut t’Slakk’nhuus.

Weer aangekomen in “Summertime” hadden de wandelcoaches voor de wandelaars een verrassing in petto. Als slot van de wandelingen wordt altijd vermeld dat er voor de liefhebbers de soep met brood weer staat te wachten. Normaal betalen de wandelaars dit zelf. Maar deze keer werd de lunch, bestaande uit soep, een paar belegde broodje en een paar schalen rauwkost, aangeboden door de wandelcoaches. Dit om op deze manier de vakantieperiode in te luiden en het een beetje een feestelijk karakter te geven. En deze geste werd door de wandelaars bijzonder op prijs gesteld.



Zijn er in Mussel ook nog beroemdheden geboren? Jazeker. In 1932 werd in Mussel Charles de Wolff geboren als zoon van een gereformeerd predikant. Charles de Wolff was van 1961 tot 1966 veelvuldig gastdirigent van het Noordelijk Filharmonisch Orkest. In 1966 volgde hij Roelof Krol op als vaste dirigent van het NFO. Deze functie vervulde hij tot 1989. In dit jaar werd het Noord Nederlands Orkest gevormd.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

