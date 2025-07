Zwembad Vlaanderenlaan gaat weer open

STADSKANAAL – Deze week hebben Cosis en Scholengroep Perspectief besloten dat het zwembad in

het gebouw aan de Vlaanderenlaan in Stadskanaal weer opengaat voor de komende jaren. In deze periode wordt bekeken of het haalbaar is om het zwembad voor de langere termijn open te houden.



Zwemlessen en therapie

Het zwembad is in 2009 gebouwd voor het Expertise Centrum KJG en de Meidoornschool in Stadskanaal en wordt door beide organisaties voor therapie en zwemles gebruikt. Daarnaast maken de patiëntverenigingen Bechterew en Reumactief gebruik van het zwembad. Dit maakt het zwembad uniek en waardevol.



Investering

Sinds de opening van het zwembad, 15 jaar geleden, zijn de eisen aan onderhoud en regelgeving toegenomen. Het zwembad is al een tijdje buiten gebruik vanwege technische problemen en vanwege onduidelijkheid over de verwachte investeringen in de toekomst.



Het zwembad gaat weer open

In de afgelopen 2,5 maand is een aantal scenario’s onderzocht. De uitkomst hiervan is dat het zwembad de komende jaren open zal zijn. Op korte termijn gaan Cosis en Scholengroep Perspectief stappen zetten om dit mogelijk te maken. Hierover vindt afstemming plaats met de patiëntenverenigingen die ook gebruik maken van het zwembad. Cosis en Scholengroep Perspectief zullen met alle betrokkenen onderzoeken wat er nodig is om het zwembad ook voor de lange termijn open te houden.



Heropening zwembad

Het streven is dat het zwembad zo snel mogelijk weer opengaat. Eerst moeten een aantal kleinere reparaties uitgevoerd worden. ‘We streven ernaar dit op zo kort mogelijke termijn te doen’, aldus een woordvoerder van Cosis.



Cosis en Scholengroep Perspectief zijn blij met deze uitkomst. Het is heel fijn dat alle gebruikers van het zwembad er in ieder geval de komende jaren weer terecht kunnen.

Bron: Cosis

Catharina Glazenburg