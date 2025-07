Doe mee in de gemeente Oldambt

OLDAMBT – Voel jij je wel eens buitengesloten of heb je problemen om rond te komen? Dan wil de gemeente Oldambt graag met je in gesprek. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Maar er kunnen verschillende redenen zijn waarom dat niet zo makkelijk gaat. Bijvoorbeeld omdat je weinig geld hebt of de taal niet goed spreekt. De gemeente Oldambt wil weten wat er nodig is om alle inwoners actief te laten deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor organiseert de gemeente samen met Zorgbelang Groningen twee bijeenkomsten op maandag 1 september en op dinsdag 30 september. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Twee bijeenkomsten

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners van de gemeente Oldambt. Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende mensen aanwezig die uit ervaring kunnen vertellen hoe lastig het kan zijn om mee te doen in de samenleving.

• Maandag 1 september van 13.00 uur – 15.00 uur: bijeenkomst over financiële toegankelijkheid.

• Dinsdag 30 september van 09.00 uur – 11.00 uur: bijeenkomst over sociale toegankelijkheid.

Goed kunnen functioneren

“We vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij”, vindt wethouder Ger Klein. “Maar er kunnen allerlei redenen zijn waardoor dat lastig is. Bijvoorbeeld omdat je weinig geld hebt, je de taal niet goed spreekt of je je onveilig voelt omdat je je niet geaccepteerd voelt. Wij horen graag van de bezoekers van de bijeenkomsten tegen welke beperkingen zij aanlopen en wat wij voor hen kunnen doen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. We vinden het belangrijk dat wij dat niet voor hen bedenken maar dat zij aangeven wat voor hen het beste werkt. De suggesties van de bezoekers van de bijeenkomsten nemen we mee in onze Lokale Inclusie Agenda.”

Toegankelijk

In 2016 ondertekende Nederland het verdrag van de Verenigde Naties voor rechten voor mensen met een handicap. Doel van het verdrag is dat de wereld toegankelijk wordt voor iedereen en dat ook iedereen kan deelnemen. Mogelijke drempels die mensen met een beperking of chronische ziekte ervaren moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Zo moeten onder meer onderwijs, werk, wonen, gebouwen en informatie goed toegankelijk zijn. Gemeenten moeten passende maatregelen nemen, zodat personen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Zij moeten zelf kunnen kiezen hoe zij willen wonen en leven en hierbij ondersteund worden. De gemeente stelt een plan voor de toegankelijkheid op, de zogeheten Lokale Inclusie Agenda (LIA). Als het gaat over ‘inclusie’ wordt vaak een bredere groep bedoeld. Het gaat dan niet alleen om mensen met een beperking, maar ook andere groepen die om verschillende redenen worden uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving, denk aan leeftijd, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. De gemeente Oldambt kiest ervoor om in haar Inclusieagenda iedereen mee te nemen die om verschillende redenen wordt uitgesloten van volwaardige deelname aan de samenleving.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan vanaf 18 augustus via de website van de gemeente Oldambt.

Bron: Gemeente Oldambt

Catharina Glazenburg