Feestelijke start Gezonde Smikkelweken in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Bij BSO De Flamingo’s zijn vandaag de Gezonde Smikkelweken van start gegaan. Wethouder Ellen van Klaveren gaf het eerste groentepakket aan de kinderen en hielp mee met het maken van komkommersushi. Het initiatief moet kinderen laten ontdekken dat gezond eten niet alleen belangrijk, maar ook lekker is.

Volgens Van Klaveren is dat hard nodig: “De gezondheid van inwoners in Pekela ligt lager dan gemiddeld. Met initiatieven als deze willen we kinderen en jongeren op een positieve manier in beweging krijgen en laten zien hoe leuk gezond leven kan zijn.”

Ook Arlette Julsing van JOGG was aanwezig. Zij benadrukte dat de Gezonde Smikkelweken onderdeel zijn van een groter programma. “In bijna elk dorp is elke week wel iets te doen om kinderen en jongeren in beweging te krijgen. Daarnaast stimuleren we op scholen water drinken in plaats van pakjes en werken we met oudere jeugd aan stoppen met roken en vapen. Nieuw is dat we ook aandacht besteden aan mentale gezondheid. Hoe zit je lekker in je vel? Hoe bouw je sociale contacten op? Zo willen we de depressiecijfers onder jongeren terugdringen.”

De Gezonde Smikkelweken zijn een initiatief van Stichting Spoony en worden mede mogelijk gemaakt door RNOB, Jong Leren Eten, Regio Foodvalley, (JOGG-)gemeenten en andere partners.

Malou Vos