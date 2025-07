Inwoner Drieborg mogelijk betrokken bij steekincident schoolmusical Alblasserdam

ALBLASSERDAM, DRIEBORG – Op woensdagavond 16 juli 2025 om 20.40 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden in een cultureel centrum aan de Haven in Alblasserdam. Een 53-jarige Dordtenaar raakte hierbij zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn drie verdachten aangehouden en hun rol bij dit incident wordt onderzocht. De politie doet onderzoek.

Een 44-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht is kort na het incident, vlak bij het cultureel centrum in Alblasserdam aangehouden. Ook is er een auto in beslag genomen. Rond 21.30 uur meldden twee mannen zich bij een ziekenhuis in Rotterdam. Beiden bleken ook betrokken te zijn bij het steekincident in Alblasserdam. Eén van hen, een 35-jarige man uit Alblasserdam, was gewond toen hij het ziekenhuis binnenstapte. Hij is aangehouden. De andere man, een 39-jarige man uit Drieborg, is vervolgens uit het ziekenhuis gevlucht en later in de omgeving aangehouden. Vlak bij het ziekenhuis is een tweede auto in beslag genomen.

Het incident

In het cultureel centrum was een eindmusical van een school bezig, toen er een ruzie ontstond tussen drie mannen. Op het moment dat een leerkracht dit wilde sussen en tussen de drie in wilde springen, werd hij gestoken. De leerkracht, een 53-jarige man uit Dordrecht, is zwaargewond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste berichten is hij buiten levensgevaar.

Veel mensen hebben het incident zien gebeuren. Slachtofferhulp was aanwezig om hen op te vangen en bij te staan.

Bron: Politie.nl

Catharina Glazenburg