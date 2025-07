Inzet van AI in de dagelijkse zorgpraktijk: meer ruimte voor handen aan het bed

NOORD-NEDERLAND – Inzet van kunstmatige intelligentie (AI) is essentieel voor de toekomst van de palliatief terminale thuiszorg. Inzet van AI bij het oplossen van complexe zorgvraagstukken levert tijd en geld op om zorgmedewerkers te ontlasten, zodat er meer ruimte is voor handen aan het bed. Dat komt naar voren uit het rapport ‘State of Palliative AI Care 2025’ dat de Noordelijke zorgcoöperaties en voorlopers in toepassing van AI in de zorg BQR-zorg en Carethuis deze week publiceren.

De toekomst van zorg aan huis voor mensen in de laatste levensfase valt of staat met de inzet van AI. Complexiteit van organisatie en regulering maken deze zorg in de huidige vorm onwerkbaar. “AI zorgt voor zorgvernieuwing zonder de menselijke maat te verliezen. Integendeel, inzet van AI maakt veel meer ruimte voor handen aan het bed, dus voor zorg zoals die bedoeld is: waarbij de mens voorop staat.

Versterkt de menselijke maat

“Wij lopen voorop bij de inzet van AI in de zorg, in ons geval de palliatief terminale thuiszorg. We geloven in de kracht van delen en stellen onze ervaringen daarom belangeloos beschikbaar aan branchegenoten”, vertelt zorgbestuurder en AI-pionier in de zorg Wim Sondagh. Zijn collega zorgbestuurder Ingeborg Querner: “Binnen de palliatief terminale thuiszorg telt elke seconde. Elke beslissing is mensenwerk. Dat verandert niet. Technologie verdringt de menselijke maat niet, maar versterkt deze juist.”

Effectieve AI-toepassingen

Het rapport noemt symptoomherkenning en dagplanning ‘de meest effectieve AI-toepassingen tot nu toe’. Bij zorgplanning en rapportageanalyses verhoogt AI de kwaliteit van indicaties, voorkomt het fouten en overbelasting en vermindert het de administratieve last. Symptoomherkenning en patroonanalyse signaleren vroegtijdig trends die wijzen op verslechtering, pijnpieken of een naderend sterven. Hiermee kan optimale zorg worden geboden.

Verlengstuk van menselijke kunde

Volgens het rapport zal AI de komende jaren meer plaats in de palliatief terminale thuiszorg opeisen. Dit niet als vervanging van zorgverleners, maar als verlengstuk van menselijke kunde. Sondagh: “Technologie helpt ons om beter te begrijpen wat iemand op een bepaald moment nodig heeft, zodat zorgverleners nog beter weten wat ze moeten en kunnen doen. AI helpt bij het bewust kiezen voor hulpmiddelen die het verschil maken in nabijheid, rust en regie. Als de druk op de zorg toeneemt, helpen hulpmiddelen zoals AI om overzicht te houden en de zorg menselijk te houden.”

Het rapport State of Palliative AI Care 2025 is op aanvraag kosteloos beschikbaar via info@carethuis.nl.

Bon: Ten Have Tekst

Catharina Glazenburg