DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Om 00.45 uur vannacht is bij een woning aan de Westerstraße ingebroken. De daders vernielden een buitendeur en gingen er met verschillende goederen vandoor. In de omgeving is een verdachte aangehouden. Bij hem is een deel van de buit aangetroffen. Het onderzoek duurt voort.

Bockhorst

Woensdag 16 juli is op de Landesstraße 30 in de richting van de B401om 14.54 uur het verkeer in gevaar gebracht. Een 89 jarige bestuurder van een blauwe Mercedes E klasse kwam volgens een getuige die achter de man reed, meerdere keren op de linker rijbaan terecht. Hierdoor moesten meerdere tegemoetkomende weggebruikers, of, zoals bij een vrachtwagen het geval was, hard remmen en uitwijken om een aanrijding te voorkomen. De politie heeft de man in de omgeving van zijn woonadres aangehouden. Hij ontkent de aantijgingen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961/9260.



Sögel

Zoals u gisteren op deze website kon lezen is dinsdagavond tussen 18.00 en 19.55 uur een onbekende automobilist in een bocht in de Hümmlinger Ring zo’n 30 meter een maisveld ingereden. Dankzij getuigen kwam de politie de bestuurder van een donkerblauwe Peugeot 307 op het spoor. De auto stond bij de man in de tuin. Op de auto zijn sporen van het maisveld aangetroffen. De 31 jarige eigenaar van de wagen is een bekende van de politie. Er lopen al meerdere aanklachten tegen hem. Ook dit keer vielen er allerlei zaken samen: de agenten startten een verdere strafrechtelijke procedure – waaronder aanklachten voor vluchtmisdrijf, rijden zonder rijbewijs en valsheid in geschrifte.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg