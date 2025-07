Lazy Jazz en Paul Theroux bij Toppyjazz aflevering 294

Deze week bij Toppyjazz muziek om lekker bij te relaxen en even niets te doen.

Ook besteden we even aandacht aan vakantie lectuur.

Wij reisden mee met Paul Theroux door Afrika in zijn boek Dark Star Safari.

Een onthullende kijk op ontwikkelingsamenwerking.

De over het paard getilden ontwikkelingssamenwerkers in hun gloednieuwe Landrovers, te beroerd om 1 lifter mee te nemen. (Paul was zelf onderwijzer in Afrika voor vele jaren).

Alleen als de heren een camera zagen, dan werden ze aktief!

Lezen dat boek!

Video : Fats Domino

Playlist :

01 – Africa – Toto

02 – Lazy – Michael Holiday

03 – Sweet, Soft & Lazy – Viktor Lazlo

04 – Lazy Woman – Fats Domino

05 – Blue Moon – Blank & Jones

06 – Lazy Summer Night – Claudine Longet

07 – Up A Lazy River – Manhattan Transfer

08 – Lazy Afternoon – Karin Krog

09 – Lazy Bird – John Coltrane

10 – Better Days Are Coming – Neil Sedaka

11 – Lazy Afternoons – Angela Hagenbach

12 – Rock and Roll High School – Elke